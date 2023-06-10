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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alayköy ’de mantar çiftliğinin güney kısmında dün henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 10 dönümlük tarla içerisindeki anızlar yanarak zarar gördü.

Biri çocuk iki kişiden haber alınamıyor

Biri çocuk iki kişiden haber alınamıyor

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