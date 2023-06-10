Biri çocuk iki kişiden haber alınamıyor Biri çocuk iki kişiden haber alınamıyor

Alayköy’de mantar çiftliğinin güney kısmında dün henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 10 dönümlük tarla içerisindeki anızlar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.