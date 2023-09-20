Alayköy’de bulunan bir ikametgahın bahçesine izinsiz olarak girerek mülke tecvüz eden F.M. (E-42) tutuklandı. Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, F.M., ikametgaha ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, içerisinde bulunan bir şişe alkollü içkiyi içerek, 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, ana ikametgahın sürme kapısını açarak içeriye girmiş ve ikametgah içerisinden bir adet cep telefonunu çaldıktan sonra, ev sakininin kendisini fark etmesi üzerine, polis tarafından suçüstü tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, F.M.’nin ayrıca ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.



