Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru H.K., 20 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de park halindeki bir aracın şüpheli görülerek arandığını belirtti. Yapılan aramada, araçta kavanoz içerisinde yaklaşık 3,5 gram metamfetamin, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 3 adet hassas terazi ele geçirildiğini aktardı.

Zanlının tutuklandığı ve soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, alınacak ifadeler ve analiz sonuçlarının beklendiği gerekçesiyle 3 gün ek tutukluluk talep edildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.