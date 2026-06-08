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Rüzgârın ise güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

Bölgede alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı, havanın genel olarak açık ve az bulutlu geçeceği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın, çarşamba ve perşembe günleri sabah saatlerinde yer yer sis etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 32-35, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

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