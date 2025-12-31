Facebook'ta Gör

A-AA+

Polis Genel Müdürü (PGM) Ali ADALIER, 2025 yılının son mesai günü Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek personelin yeni yılını kutladı.

2026 yılının başta tüm halkımıza ve polis mensupları ile ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan PGM Adalıer, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

2025 yılını değerlendiren PGM Adalıer; Polis Teşkilatı açısından suçla mücadelede başarılı bir yıl geçirdiklerini, aynı azim ve özveri ile 2026 yılında da halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

Polisin göstermiş olduğu başarılarda ise halkın büyük katkısı ve desteği olduğunu, bu durumun Polis Teşkilatına olan güven ve memnuniyeti de pekiştirdiğine vurgu yaptı.