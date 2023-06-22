Başman, İnönü, Güvercinlik, Dörtyol, Paşaköy ve Vadili’yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri. Belediye başkanları ve örgüt temsilcileri de Ali Başman’la birlikte ziyaretlerde yer aldı.

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, her bölgede düzenlenen etkinliklere halkın yoğun ilgisine dikkati çekerek, “Halkımız bizlere güçlü destek veriyor. Gücümüze güç katıyor. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.” dedi.

2027 Yılına kadar, ülkeyi istikrar içinde yönetmeyi ve tarihi öneme sahip projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başman, “Ülkeyi seçimden seçime sürüklemek isteyenlere inat, Anavatanımız diyelim, istikrar diyelim, daha büyük ekonomik adımlar diyelim, istihdam diyelim” şeklinde konuştu.

Hükümetin, çiftçiye, üreticiye, hayvancıya yaptığı önemli katkılara işaret eden Başman, kamu görevlisi ve özel sektörün alım gücünü korumak adına atılan adımlara, yeni fikirlerle, yeni önerilerle katkı koymak amacı taşıdığını söyledi.

Başman, “ İnsanımız herşeyin, daha güzelini hak ediyor. Daha refah bir ülkede yaşamayı, kesintisiz sağlık ve eğitim hizmet almayı hak ediyor. İşte Pazar günü önemli bir fırsat… Parmağımızın arkasına saklanmayalım. Güçlü desteği bizlere verin. Yapamazsak, hesabını sorun. Kalbi güzel insanımız, tırnağını toprağına geçirmiş, Mesaryalı üreticimiz için çalışacağız, çok çalışacağız” dedi.

Başman, “ Değerli dostlar, KKTC tarihinin en büyük siyasi örgütünden aday olmanın gururunu yaşıyorum. Bu güneş herkesi ısıtıyor, kucaklıyor. Kırgınlıklar, tartışmalar, hepsi gelip geçici şeyler… Ben bir aday olarak bu yıla çıktım. Bir aileye dönüştük. Sevdamız da, kalbimiz de bu güzel ülke… Pazar Günü, UBP’nin köklü tarihine, gücüne yakışır geleneği devam ettirelim” diye konuştu



ÜSTEL

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de “ Zafer ateşi Mesarya’da yandı. İnsanımız, partilimiz yine bizi bağrına bastı. Yolumuz açık. Durmak yok. 2027’ye kadar, daha güçlü bir dönem başlıyor” dedi.

Son bir yılda atılan önemli adımların, alınan tarihi kararların, halkın takdirini almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üstel, “ Yeter ki halkımız mutlu olsun. Bizim tek gailemiz budur. Mücadeleci, vefakar, üretken bu halk, çok daha güzel günleri hak ediyor” diye konuştu.

Anavatan Türkiye ile son dönemde daha da artırdıkları güçlü ilişkiler sayesinde, KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatların gelmeye başladığına vurgu yaptı.

Elektrikte atılan adımları buna örnek gösteren Üstel, kablo ile elektrik konusunda ön protokol imzalayacaklarını hatırlattı.

Üretimin simgesi çiftçi ve hayvancının taleplerini, koşullar içerisinde hayata geçirmekte olduklarını belirten Üstel, gençlere sosyal konut, kırsal kesim arası, düşük faizli konut kredisi ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına devam edeceklerini vurguladı.

Temmuz Ayı’nda yeni bir ekonomik paketin daha açıklanacağını ifade eden Üstel, vatandaşın alım gücünü korumanın, temel görevleri olduğunu söyledi.

Üstel, “ Bir yıla çok şey sığdırdık. Biz iş yaptıkça, birileri öfkeleniyor. Daha çok konuşuyor. Onlar konuşur biz yaparız. Bizim gücümüz halkımız ve Anavatanımız. Değerli kardeşlerim, UBP tarihi bir yapı… Bugün biz, yarın gençler bu görevlerde olacak. İsimler değişecek ama bu güneş hergün doğacak. Sonuçta biz de insanız, hatamız da var sevabımız da… Pazar Günü’nü erken bayrama çevirelim. Ali Başman kardeşimizle, gücümüze güç katın. Bu UBP herkesi kucaklar, herkese kucak açar… Hep birlikte, daha güzel günlere yürüyelim. Zaferimizi perçinleyelim” dedi