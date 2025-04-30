Polis memuru Berk Çakır mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Nisan 2025 tarihinde, saat 16.00 raddelerinde, Girne'de, umumi bir yer olan Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, kendisine alkol almak için para vermediği gerekçesi ile eşinin sırtına, sağ bacağına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gayri kanuni olarak vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Girne Adli Şube'ye sevk edildiğini, saat 17.10 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Tahkikat odası içerisinde bulunduğu esnada, kendisine alkol testi yapılmak istendiği gerekçesiyle, sarhoş bir vaziyette yüksek sesle bağırarak "Kimsiniz be ama, üflemeycem, ben gidiyorum, suçlu değilim, beni tutuklayamazsınız" deyip rahatsızlık yaptığını ve sağ eli ile duvar dolaplarına vurmak suretiyle Uygunsuz Tavr-ı Hareket'te bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının nefes örneği vermeyi ettiğini "Sarhoşluk Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket" suçları ile ilgili makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, 30 Nisan 2025 tarihinde zanlıya işlemiş olduğu suçlar ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini ancak davalarını kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını yapılan araştırmada; 27 Ekim 2019 tarihinde Lefkoşa'da, 17 Eylül 2020 tarihinde yine Lefkoşa'da ve 30 Kasım 2024 tarihinde ise Lapta'da eşini darp ettiğine dair poliste kayıtların mevcut olduğunu ancak eşinin şikâyetçi olmayıp ifade vermekten imtina ettiği gerekçesiyle ileri işleme gidilmediğin tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat-vücut yapmasına, 1 milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.