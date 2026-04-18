Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 1.729 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 222 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 16 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.
Denetimlerde tespit edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle:
- 86 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan
- 7 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan
- 2 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan
- 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan
- 3 sürücü sigortasız araç kullanmaktan
- 45 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan
- 1 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan
- 5 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan
- 9 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan
- 2 sürücü işletme izinsiz araç kullanmaktan
- 1 sürücü susturucusuz taşıt kullanmaktan
- 1 sürücü koruyucu başlıksız motor kullanmaktan
- 59 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi
Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.