Polis açıklamasına göre, B.K. (E-59), söz konusu akaryakıt istasyonuna giderek aldığı 1.400 TL tutarındaki yakıt karşılığında, tasarrufunda bulundurduğu sahte 100 Amerikan Doları’nı görevliye verdi. Şahıs, bu yöntemle 3.000 TL para üstü alarak sahtekârlıkla mal ve kredi temin etti.

Olayın 17 Nisan’da polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında B.K. tespit edilerek tutuklandı. Zanlının aracı ve ikametgâhında yapılan aramalarda sahte Türk Lirası, Euro ve Amerikan Doları cinsi çok sayıda banknot ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte banknotların detayları ise şöyle:

Sahte Türk Lirası Banknotlar:

1 adet A021734198 seri numaralı 5 TL

9 adet A001181502 seri numaralı 5 TL

11 adet A002045468 seri numaralı 10 TL

4 adet B285853893 seri numaralı 20 TL

6 adet A002014846 seri numaralı 20 TL

33 adet B518757692 seri numaralı 50 TL

Sahte Amerikan Doları Banknotlar:

1 adet F01089114M seri numaralı 1 Dolar

1 adet G95649744I seri numaralı 1 Dolar

2 adet ZX08972325 seri numaralı 1 Dolar

1 adet PB84562426A seri numaralı 100 Dolar

2 adet ZX08972325D seri numaralı 100 Dolar

Sahte Euro Banknotlar:

2 adet X00370885673 seri numaralı 100 Euro

5 adet X00935089733 seri numaralı 200 Euro

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.