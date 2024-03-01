Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

01.03.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da Gündüz Tezel Sokak üzerinde, Aykut SERİN(E-27) 278 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 195 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir ikametgahın yan duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Aykut SERİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Alkollü sürücü dere yatağına uçtu!

01.03.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında, Hasan ATABAY (E-24) 163 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FM 545 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve dere yatağı içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan ATABAY ve araçtaki yolcu Cem UÇAR (E-28) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.