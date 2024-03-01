Polisin açıklaması şöyle:

2023-2024 yılları arasında, Gönyeli’de, Z.S.A.(E-33)’nın daha önceden tanıdığı bir şahsa, yurt dışında ikamet eden akrabalarının KKTC’ye gelmeleri için ön izin çıkaracağı yönünde beyanda bulunduktan sonra, sahte olarak düzenlediği ön izin başvurularını whatsapp uygulaması üzerinden göndermek suretiyle tedavüle sürüp, söz konusu şahıstan sahtekarlıkla 10.000 Euro para temin ettiği tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, Z.S.A. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.