Tutuklanan zanlı “Dikkatsiz, sürüş ehliyetsiz, Mal Sahibinden izinsiz ve Sigorta kapsamaksızın araç kullanma” suçlarından dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Halil Çoktan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.01.2025 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yüzde 230 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FS 303 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyreden zanlının, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarına geldiğinde önünde aynı istikamete seyreden ve tarafına kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Tolun Karanfiller yönetimindeki SP 535 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, kazada yaralanan olmazken, SP 535 plakalı araçta 35000 TL, FS 303 plakalı araçta ise 20.000 TL tahmini hasar meydana geldiğini, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan tahkikatta zanlının 16.01.2025 tarihinde Lefkoşa'da yüzde 156 Mlg alkoll tesiri altında araç kullandığı tespit edilerek,

Sabit para cezası ile 100 ceza puanı kesilerek rapor edildiğini, zanlının konu cezayı 3 gün yasal süre zarfında ödemediğinden beşinci gün olan 21.01.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak davasının neticeleninceye değin sürüş ehliyetinin geçici olarak Mahkeme tarafından iptal edildiği ancak aynı günün akşamı zanlının sürüş ehliyetinin mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen ve yine sınır üstü olan yüzde 230 mlg alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullandığı sırada bu kazayı yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının kaza yaptığı aracın iş yerine ait olduğunu, iş verenin zanlının aracı mesai sonrası aldığından haberi ve izni olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının TC uyruklu olup KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 1 kefilin 300 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.