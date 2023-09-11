Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesinde görev yapan Begüm Bektaş olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında 138 promil alkolün etkisi altında Kanlıköy’de ikamet eden sevgilisinin evini bastığını söyledi.

Polis, zanlının kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle sevgilisinin evinin kapı camını, banyo camını kırarak, izinsiz olarak ikametgah içerisine girip mülküne tecavüz ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ikametgah içerisinde bulunduğu suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının statüsü ile ilgili de gerekli araştırmanın yapılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



