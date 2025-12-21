Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde dün akşam eş zamanlı olarak geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında toplam 21 kişi tutuklanırken, 1.378 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller, işçi lojmanları, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Trafikte ise seyir halindeki araç sürücüleri denetime tabi tutuldu.

Asayiş Denetimleri

Yapılan kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan ve ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 21 kişi tutuklandı.

Trafik Denetimleri

Trafik ekipleri tarafından toplam 8 bin 195 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 1.378 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 135 araç trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

639 sürücü: Yasal hız sınırı üzerinde sürat

16 sürücü: Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak

6 sürücü: Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak

52 sürücü: Sigortasız araç kullanmak

10 sürücü: Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak

26 sürücü: Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak

48 sürücü: Muayenesiz araç kullanmak

115 sürücü: Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak

1 sürücü: Kamu taşıma işletme izni olmadan yolcu taşımak

3 sürücü: Kamu taşıma izninde belirtilen şartlara uymamak

2 sürücü: Tehlikeli sürüş yapmak

3 sürücü: Elektrikli scooter kurallarına uymamak

5 sürücü: Trafik ışıklarına uymamak

16 sürücü: Trafik levha ve işaretlerine uymamak

1 sürücü: Kayıtsız araç kullanmak

2 sürücü: Yetersiz ışıkla araç kullanmak

431 sürücü: Diğer trafik suçları

Yetkililer, denetimlerin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.