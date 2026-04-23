Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebebiyet veren D.K. tutuklandı.

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, D.K. (25) 123 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CM 850 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, otobüs terminali bölgesinde ATM’ler önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan NG 757 plakalı salon araca çarptı.

