El emeği, göz nuru eserlerin beğeniye sunulduğu serginin 12 Haziran Cuma günü gerçekleşen açılışına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Özlem Sadıkoğlu’nun yanı sıra belediye meclis üyeleri Ahmet Orun, Ahmet Yanmaz, Sefa Kurukafa, Boğaziçi Köyü Muhtarı Eniz Akşahin'in yanı sıra bölge halkı da katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Hasan Sadıkoğlu, köy kadın kurslarının sosyal ve kültürel yaşam açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, kursların kadınların üretkenliğini destekleyen önemli merkezler olduğunu vurguladı. Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nda Elif Coşkun öncülüğünde eğitim alan ve birbirinden değerli eserler ortaya koyan kursiyerleri tebrik eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin üreten kadınların her zaman yanında olduğunu ifade etti.Kadınların el becerilerini geliştirerek üretime katkı sağlamalarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde faaliyet gösteren tüm köy kadın kurslarına maddi ve manevi destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

SERGİ KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Sergi, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden özel çalışmaların ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenmesiyle devam etti. Üreten kadınların emeklerinin taçlandığı sergi, katılımcılardan tam not aldı.