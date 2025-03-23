Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.03.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gönyeli’de E.Ö.(E-41), alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş bir vaziyette olduğu sırada, bulunduğu mekan içerisinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp, mekanın mutfak bölümde rakı şişesini masaya vurup kırmak sureti ile kasti hasar uğratmıştır. Akabinde mekanın park yeri içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırda araç kullanmasını engellemek isteyen bir şahsı ise elleri ile göğüs kısmından ittirip yere düşürmek suretiyle de darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.