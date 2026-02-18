Meteoroloji Dairesi, ülkemiz alçak basınç sistemiyle serin ve nemli havanın etkisi altında kalacağını, bugün üst atmosferdeki soğuk havanın yağışlara neden olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık değerlendirmesine göre, hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak; bugün sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19–21, bugün ve yarın ise 16–18 derece dolaylarında olacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günlerinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; bugün yer yer fırtına şeklinde; diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.