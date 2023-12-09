Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

09.12.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde, S.Ü.O (K-35) 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 286 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Beylerbeyi Trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Kurtuluş caddesi üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için batı istikametine doğru seyreden B.Ç (K-18) yönetimindeki SB 989 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VP 286 plakalı araç sürücüsü S.Ü.O tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.