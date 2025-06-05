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Kamyonet sürücüsü Ahmet Arslan aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Ahmet Arslan (E-47) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UG 310 plakalı kamyonet araç ile, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden ve kırmızı ışık yandığı için yavaşlamak zorunda kalan Ugochıluke Agomuo (K-32) yönetimindeki LS 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bu sabah saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

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