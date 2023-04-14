Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.04.2023 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Emre KIZILKAYA (E-25) yönetimindeki RU 054 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Alsancak Sokak kavşağına geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden Emre ŞAHİN(E-31) yönetimindeki LT 602 plakalı salon aracı dikkatsizce sol tarafından geçtiği sırada, LT 602 plakalı aracın sola Alsancak Sokağa doğru dönüşe geçmesi sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Emre KIZILKAYA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.