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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, kaza 20 Temmuz saat 00.10 sıralarında Şht. M.Y. Sokak üzerinde meydana geldi. O.G. (E-41), 215 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde devrildi.

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Lefkoşa'da alkollü olduğu belirlenen bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücü yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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