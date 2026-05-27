Güneşköy’de alkollü olduğu tespit edilen bir kişi, kanunsuz olarak taşıdığı iki bıçakla çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Yakacık Sokak’ta Ç.F. (49), 164 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu iki bıçakla, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahsın suçüstü tutuklandığı, konu bıçakların ise emare olarak alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.