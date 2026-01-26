Olayda, T.Ç. (E) 189 miligram ve M.G. (E) 169 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, K.K. (E-31), A.L. (E-25), M.H. (E-25), Q.R. (E-24) ve S.O.A. (E-23) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga ettikleri tespit edildi.

Şahısların ayrıca makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri belirtildi. Olayla bağlantılı olarak bahse konu 7 kişi tutuklandı.

Yapılan muhaceret kontrollerinde ise S.O.A.’nın ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı da tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.