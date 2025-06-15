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Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu Pelin SEYHAN (K-23), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

14.06.2025 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Yusuf Can KAYMAK (E-24) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YP 452 plakalı motosiklet ile Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve banket içerisine düşmüştür.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Tatar: Temmuz’da kendi devletimizle toplantıda olacağız

Tatar: Temmuz’da kendi devletimizle toplantıda olacağız

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