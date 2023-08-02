Alkollü içki tesiri altında olan sürücü Hüseyin Ölmez direksiyon hakimiyetin kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin ÖLMEZ (E-32) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GA 487 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Hocaoğlu Akaryakıt istasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden GA 487 plakalı araç, çelik bariyerlere tekrar çarptıktan sonra yolun sol tarafına savrularak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.