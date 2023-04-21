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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mutaz Mahmoud Abu Dalvo ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Laıth Qasem Ahmad Hajyah (23) ve Mustafa Amın Mustafa Shamout (25) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar.

"Asgari ücretle çalışan Yorgo, Ali'ye göre 58 kilo daha fazla et alabiliyor..."

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Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgi şöyle:

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