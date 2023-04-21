Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde saat 02.00 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgi şöyle:
“Lefkoşa-Girne ana yolu 13-14 kilometrelerinde Lefkoşa istikametine doğru 104 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mutaz Mahmoud Abu Dalvo (24) yönetimindeki ZUR 104 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlerin başlangıç kısmına çarpıp takla atmıştır.”
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mutaz Mahmoud Abu Dalvo ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Laıth Qasem Ahmad Hajyah (23) ve Mustafa Amın Mustafa Shamout (25) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar.