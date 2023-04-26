Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.04.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Anayasa Yolu üzerinde, İbrahim ALADAĞ (E-27) 182 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DS 586 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafında park halinde bulunan LY 846 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan LY 846 plakalı araç, gerisinde park halinde bulunan KA 844 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. DS 586 plakalı araç çarpmaya müteakip yoluna devam edip, yolun sağında bulunan kaldırım taşına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. DS 586 plakalı araç sürücüsü İbrahim ALADAĞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.