Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.06.2023 tarihinde, saat 00:35 sıralarında, Girne’de Ecevit caddesi üzerinde, Kazım Kutlay YILMAZ (E-20) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PF 726 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüj içerisine girip elektrik direği ve palmiye ağacına çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan PF 726 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Daria BGANTSEVA(K-18) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. Soruşturma devam etmektedir.