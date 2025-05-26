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Kaza sonucu VN 996 plakalı araç sürücüsü Damla UÇAR, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kendi isteği ile taburcu olmasına müteakip tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

25.05.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de Mercan Sokak üzerinde, Damla UÇAR (K-30) 219 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 996 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarında park halinde bulunan Mehmet Kasım BATUK (E-61) sorumluluğundaki KU 290 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ters dönen VN 996 plakalı araç, yol içerisinde tavanı üzerine durmuştur.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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