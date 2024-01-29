Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.01.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Shenıce Öykü SENOVA (K-25) 108 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 551 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağı yakınlarından sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç tekrar yol içerisine girip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.