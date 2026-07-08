Yeniboğaziçi’nde 7 Temmuz saat 23.50 sıralarında, 34 yaşındaki M.N.'nin 171 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada Okullar Yolu Caddesi üzerinde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Polis tarafından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, 5 Temmuz’da İskele’deki Sun Rise Apartmanı’nda meydana gelen yangına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis, yangının tedbirsizlik sonucu çıktığını belirlerken, olayla bağlantılı olarak ilgili şirketin direktörleri A.N. (52), A.K. (46) ve M.Z. (48) tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bir diğer olay ise Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda meydana geldi. 7 Temmuz saat 10.00 sıralarında, A.S(42) yönetimindeki NC 419 plakalı araç, Gazimağusa istikametinden Lefkoşa yönüne seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarındaki akasya ağaçlarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılmasının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.