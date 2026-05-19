Polisten verilen bilgiye göre, 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, N.Y. (E-28) 140 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZB 778 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada çembere giriş yaptı.

Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti ve o sırada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden E.B.K. (E-26) yönetimindeki SE 594 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, ZB 778 plakalı araç sürücüsü N.Y., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.