İŞAD Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, halkın haber alma hakkını korumak adına fedakârca görev yapan basın kuruluşlarının, çeşitli usulsüzlüklerin gündeme taşınmasının ardından “tetikçilik” gibi ağır ithamlarla hedef gösterilmesinin endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, özgür basının baskı altında bırakılarak değil desteklenerek güçleneceği belirtilerek, basın emekçilerine yönelik topyekûn saldırıların yalnızca medya kurumlarını değil, toplumun ifade özgürlüğünü ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını da hedef aldığı kaydedildi.

İŞAD, etik değerlere bağlı, tarafsız ve toplum yararını gözeten tüm basın kuruluşlarının yanında olduklarını belirterek, basın özgürlüğünü zedeleyen her türlü yaklaşım ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Açıklamanın sonunda ise özgür, bağımsız ve ilkeli basının susturulmasına yönelik girişimlerin karşısında durmaya ve demokratik değerleri savunmaya devam edecekleri vurgulandı.