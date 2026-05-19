KKTC’nin farklı bölgelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda kişi tutuklanırken, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Metehan’da, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.O.T. (E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 7 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklanırken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ercan Havalimanı’nda aynı gün saat 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sırasında, ülkeye giriş yapacak olan E.A. (E-48)’ya Narkotik Dedektör Köpeği Pamir tepki verdi. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklandı.

Girne’de Ahmet Aksu Sokak’ta saat 20.30 sıralarında polis ekipleri tarafından şüpheli görülen B.W. (E-22)’nin üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada ise yaklaşık 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 12 bin 5 TL, 10 ABD Doları, 20 Sterlin ve 50 Euro nakit para bulundu.

Öte yandan Tuzla-Mutluyaka Anayolu’nda saat 22.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli görülen A.M.L. (E-30)’nin üzerinde yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Aynı bölgede şüpheli olarak durdurulan J.R.K. (E-23)’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu tüm şahısların tutuklandığı ve olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.