Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.09.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde, Cemil YARAMAZ (E-29), 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BZ 969 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, Çınarlı yol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği ve mümkün mertebe yolun solunu tutmaması sonucu sonucu o esnada karşı istikametten gelen Burhan BOYA(E-26) yönetimindeki RZ 183 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan RZ 183 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esra Betül BOYA, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. BZ 969 plakalı araç sürücüsü Cemil YARAMAZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.