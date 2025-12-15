Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti tarafından hazırlanan Türk Dünyası Vizyon Belgesinin tanıtım programında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınırlığının artırılmasını açık ve net bir hedef olarak ortaya koymasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat kaleme alınan takdim yazısında yer alan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsüyle aramıza katılması, bu genişleyen vizyonun işaretlerinden biridir” ifadelerinin, KKTC’nin Türk dünyasındaki konumunu güçlendiren önemli bir vurgu olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Üstel açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının meşru haklarına verdiği güçlü destek ve sergilediği kararlı duruşun son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Üstel, Türk dünyasıyla paylaşılan bu ortak vizyon doğrultusunda KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğine olan inancını da kamuoyuyla paylaştı.