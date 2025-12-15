Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un katılımıyla gerçekleşen imza törenine, sendika yöneticileri ve belediye sendika temsilcileri de katıldı.

Kırok: “Emeğin Yanında Durmak En Temel Sorumluluğumuzdur”

İmza töreninde konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, göreve geldikleri günden bu yana çalışanlarla kurdukları ilişkinin temelinde emeğe saygı ve verilen sözlerin tutulması olduğunu vurguladı.

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirmeyi ve onları geleceğe daha güvenle bakar hale getirmeyi hedefledik” diyen Kırok, belediyeyi mali açıdan zorlamadan, çalışanların haklarını yaşanabilir bir düzeye çıkardıklarını ifade etti.

Başkan Kırok, geçmişten gelen önemli mali yüklerin de ortadan kaldırıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“21 milyon TL’lik İhtiyat Sandığı borcu başta olmak üzere, geriye dönük tüm özlük hakkı yatırımları ve sigorta borçları kapatılmıştır. Daha önce taksitlendirilmiş olan vergi borçları da tamamen bitirilmiştir. Bu, çalışanlarımız adına çok önemli bir adımdır.”

ÇALIŞANLARA MÜJDE: 2026’DA KADRO VE İNTİBAK

Başkan Kırok, yeni toplu iş sözleşmesine eklenen geçici maddelerle çalışanlara önemli bir müjde verdiklerini de açıkladı.

“2022 yılı öncesinde Esentepe Belediyesi’ne alınmış ve Barem 1’de sabit kalan çalışanlarımızın, bu sözleşmeyle birlikte 2026 yılının ilk ayı itibarıyla intibakları yapılacak ve kadrolarına yerleştirileceklerdir. Bu, uzun süredir beklenen ve hak edilen bir düzenlemedir.”

“BU BAŞARI UZLAŞI VE FEDAKÂRLIĞIN ÜRÜNÜDÜR”

Elde edilen kazanımların, her iki tarafın da fedakârlık yaptığı uzun ve yapıcı görüşmelerin sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Kırok, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve sendika yönetimine teşekkür etti.

“Bizim anlayışımızda kavga yok, diyalog var. Çalışanlarımızın haklarını korurken belediyemizin sürdürülebilirliğini de gözetiyoruz. Verdiğimiz sözleri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Çalışanlarımızın özlük hakları için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.