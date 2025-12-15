Amcaoğlu açıklamasında, doğal afetin hemen ardından halk sağlığını korumak ve olası salgın riskini ortadan kaldırmak amacıyla belediye ekipleriyle birlikte sahaya inildiğini ve gerekli tüm önlemlerin gecikmeden alındığını belirtti.

Etkilenen evlerde yüzeye temas yöntemi kullanılarak onaylı dezenfektanlarla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade eden Amcaoğlu, bahçe ve kaldırım alanlarında ise ilaçlama ekipleri tarafından spreyleme yöntemiyle alan dezenfeksiyonlarının yapıldığını kaydetti. Ayrıca olası sağlık risklerine karşı etkilenen bölgelerde 18 noktadan alınan su numunelerinin devlet laboratuvarında incelendiğini belirten Amcaoğlu, yapılan analizlerde E. coli, koliform ve enterokok değerlerinin sıfır olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yürütülen çalışmalarla olası salgın risklerinin önüne geçildiğini vurgulayan Amcaoğlu, temizlik ve toparlanma çalışmalarının kent genelinde aralıksız şekilde devam ettiğini ifade ederek, Gönyeli–Alayköy Belediyesi olarak halk sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu dile getirdi.