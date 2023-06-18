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Soruşturma devam ediyor.

Polisten kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Emre Ali, 196 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RR 929 plakalı salon araç ile kuzey istikametinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ile o esnada karşı istikametten gelmekte olana Hayat Karahasan (44) yönetimindeki HJ 194 plakalı araca çarptığı bildirildi.

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 00.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

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