Türkmenköy-Dörtyol Anayolu üzerinde, K.A. (E-52) 139 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MS 360 plakalı araç ile Dörtyol istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada köprü önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı ve toprak setlere çarptı.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi aldı. Ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.