Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Türkmenköy-Dörtyol Anayolu üzerinde, K.A. (E-52) 139 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MS 360 plakalı araç ile Dörtyol istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada köprü önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı ve toprak setlere çarptı.

