Serin, partinin Ramazan ayının rahmetini ve kardeşlik ruhunu Kıbrıs Türk halkıyla paylaşacağını belirtti.

Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Serin, geçtiğimiz yıl Balkanlar ve Ortadoğu’da gerçekleştirilen programları hatırlattı.

Serin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan ayı, Türk ve İslam dünyasıyla bağlarımızı güçlendirdiğimiz müstesna bir zaman dilimidir. Geçtiğimiz yıl Kosova, Sırbistan, Karadağ, Batı Trakya ve Irak’ta iftar programları düzenledik. Bu yıl ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Yunanistan ve Makedonya’da ‘Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası’ adıyla buluşacağız.”

- Destici de katılacak

Programın 25 Şubat Çarşamba günü Lefkoşa’da bulunan Hala Sultan Camii’nde gerçekleştirileceğini belirten Serin, iftara BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılacağını söyledi. Serin, etkinliğin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi ve stratejik kardeşliğin güçlü bir göstergesi olacağını kaydetti.

Tüm Kıbrıs Türk halkını, sivil toplum temsilcilerini ve basın mensuplarını iftara davet eden Serin, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulundu.