Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.35’te Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, 145 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Deniz Arpaç (K-22), PL 200 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan Fab Ltd. önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan VA 082 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kaza yapan sürücü tutuklandı.