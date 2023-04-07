Bu sabah saat 00.30 sıralarında ise 232 miligram alkollü içki tesiri altındaki sürücü kaza yaptı.

Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, Fezile Balçıner (K-38) 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DG 774 plakalı salon araç ile Polatpaşa Bulvarı kavşağına geldiğinde “U” dönüşü yapmak için dikkatsizce sağ şeride girdi.

O esnada sağ şerit üzerinde aynı istikamete doğru seyreden İnan Gündoğdu (E-31) yönetimindeki ZPC 530 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, Fezile Balçıner tutuklandı.