Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından B.B. tutuklandı.

Söz konusu sürücünün, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermediği ve çember içerisinde doğu istikametine doğru seyreden A.B.B.(K-26) yönetimindeki YB 426 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, saat 00.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen B.B.(E-35), yönetimindeki UE 398 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Akpınar Çemberi’ne giriş yaptı.

