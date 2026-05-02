Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 275 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 32 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: İki Kişi Tutuklandı
Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle oldu:

  • 109 sürücü yasal hız sınırını aştı
  • 11 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı
  • 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı
  • 9 sürücü sigortasız araç kullandı
  • 5 sürücü seyir halinde cep telefonu kullandı
  • 13 sürücü emniyet kemeri takmadı
  • 8 araç muayenesiz trafikte tespit edildi
  • 15 araç sürücüsü seyrüsefer ruhsatsız yakalandı
  • 12 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı
  • 5 sürücü araç ışık kurallarını ihlal etti
  • 86 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi

Denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.