Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 275 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 32 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle oldu:
- 109 sürücü yasal hız sınırını aştı
- 11 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı
- 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı
- 9 sürücü sigortasız araç kullandı
- 5 sürücü seyir halinde cep telefonu kullandı
- 13 sürücü emniyet kemeri takmadı
- 8 araç muayenesiz trafikte tespit edildi
- 15 araç sürücüsü seyrüsefer ruhsatsız yakalandı
- 12 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı
- 5 sürücü araç ışık kurallarını ihlal etti
- 86 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi
Denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.