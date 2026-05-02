Lefkoşa’da Şehit Ünal Genç Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında, trafik konusunda yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.H.(E-29) ile 171 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen G.T.(E-42) ve 175 miligram alkollü içki tesiri altındaki J.T.(E-38) arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp etti. Olay sırasında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri de belirtildi.

Aynı gün Demirhan’da Fırtına Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, 81 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen İ.D.(E-46) ile M.G.(E-41) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerini darp ederek çevreye rahatsızlık verdi.

Her iki olayla ilgili bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.