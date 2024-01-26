Polisten verilen bilgiye göre, 25.01.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Uchechukwu ONYEJİ (E-40) 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LR 074 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Hastane’ye dönmek maksadıyla karşıdan gelen araçların geçmesini beklemek için duran Filiz TOKLU (K-41) yönetimindeki VE 221 plakalı salon aracın arka kısmına çapmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LR 074 plakalı araç sürücüsü Uchechukwu ONYEJİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.