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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan olmazken, O.M., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, kaza 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Bidda Sokak üzerinde meydana geldi. O.M. (39), 149 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı salon araçla bir işletme önünden geri geri doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde hareket ettiği sırada, yolun karşısında park halinde bulunan bir salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

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