Meteoroloji Dairesinin 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu, hafta sonu ise öğleden sonra iç kesimlerin parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede ülke alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.